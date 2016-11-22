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BBC Türkçe

Trump: Farage harika bir İngiltere Büyükelçisi olur

ABD'nin 45. başkanı seçilen Donald Trump, aşırı sağcı ve göçmen karşıtı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin (UKIP) geçici lideri Nigel Farage'ın İngiltere Büyükelçisi olabileceğini söyledi. Ancak Başbakanlık kaynakları "Pozisyon boş değil" diyerek Tr

22 Kasım 2016 18:13

ABD'nin 45. başkan seçilenı Donald Trump, aşırı sağcı ve göçmen karşıtı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin (UKIP) geçici lideri Nigel Farage'ın harika bir İngiltere Büyükelçisi olabileceğini söyledi.

Donald Trump Twitter'da paylaştığı mesajda, "çok sayıda kişinin" Farage'ı İngiltere'nin ABD Büyükelçisi olarak görmek istediğini ve Farage'ın bu durumda "çok iyi bir iş çıkartacağını" belirtti.

Seçim kampanyası sırasında Cumhuriyetçi adaya destek veren Farage ise Trump'ın önerisini "hiç beklemediğini" söyledi.

"Biraz şaşırdım. Kimse bana bu fikirden bahsetmedi, ancak Trump'ın ekibiyle iyi ilişkilerim var ve İngiltere'ye her şekilde hizmet edebilirim" diyen Farage, "Trump ciddi bir İngilizsever ve bu ülkenin dostu" diye de ekledi.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış sürecinden sorumlu bakanı David Davis'in Trump'ın önerisi ile ilgili yorumu ise "Washington'da çok iyi bir büyükelçimiz var ve yıllarca daha orada olacak" oldu.

Bir başbakanlık kaynağı da "Boşta bir pozisyon yok. ABD'de mükemmel bir büyükelçimiz var" dedi.

Liberal Demokrat Parti lideri Tim Farron ise Farage'ın İngiltere'nin ABD Büyükelçisi olmasının "açıkça aptalca bir fikir" olduğunu söyledi.

Nigel Farage, seçim zaferinin ardından Trump'la görüşen ilk İngiliz siyasetçi olmuş ve İngiltere'nin ABD'yle ticaretini arttırması için "gerçek bir fırsat" olduğunu söylemişti. Farage ayrıca Trump'ın seçim mitinglerinde konuşmalar yapmıştı.

23 Haziran'da İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı aldığı referandum sonrası kurucu üyesi olduğpu UKIP'in liderliğini bırakan Farage, bu göreve seçilen Diane James'in istifası sonrası partinin geçici lideri olmuştu.

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