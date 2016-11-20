"Trump, 'ezik', 'köpek gibi kaybetti' dediği eski başkan adayına bakanlık teklif etti"

ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, seçim kampanyası döneminde kendisine ağır eleştiriler yönelten Cumhuriyetçi Parti’nin 2012 başkan adayı Mitt Romney ile görüştü. Trump'ın "ezik" olarak nitelendirdiği Romney'e Dışişileri Bakanlığı teklif ettiği iddia edildi.

Trump ve Romney, Trump'ın New Jersey'deki golf klübünde bir araya geldi. Görüşmeye Trump'ın yardımcısı Mike Pence de katıldı. Ancak görüşme ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

DHA'da yer alan habere göre, Romney de görüşmenin ardından Trump'ın kendisine Dışişleri Bakanlığı teklif ettiği iddialarına ilişkin soruları cevapsız bıraktı.

ABD'nin çıkarlarını ilgilendiren birçok konuda kapsamlı bir fikir alışverişinde bulunduklarını ifade eden Romney, ABD'nin yeni Başkanı Trump ile görüşmekten memnuniyet duyduğunu ve yeni yönetimi dört gözle beklediğini belirtti.



Trump'ı sahtekârlık ve düzenbazlıkla suçlayan Romney, Cumhuriyetçilere Trump'a oy vermeme çağrısında bulunmuştu. Romney, seçimleri kazanmasının ardındansa Trump'ı arayarak kutlamıştı.

Trump ise 2012 yılındaki başkanlık seçimlerini Barack Obama'ya karşı kaybeden Romney'i "ezik" olarak nitelendirmişti. Romney'nin destek için kendisine yalvardığını, çok kötü bir seçim kampanyası yürüttüğünü ve "köpek gibi" kaybettiğini söylemişti.