Trump, eski ulusal danışmanı Bolton'a hakaret yağdırdı: Masaya getirdiği tek şey, "Ay haydi savaş yapalım" fikriydi; tam bir ahmak

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'a hakaret yağdırdı.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Trump, "John Bolton, hükûmette beraber çalışma 'zevkine' ulaştığım en aptal insanlardan biriydi" yazdı.

Bolton'u "suratsız, sıkıcı ve sessiz" olarak nitelendiren Trump, ulusal güvenlik danışmanı olarak kendi atadığı ismin ulusal güvenliğe "Ay haydi savaşa gidelim" fikri dışında hiçbir şey katmadığını ifade etti.

Trump, Bolton'un izinsiz bir şekilde gizli bilgi paylaştığını da iddia ettikten sonra danışmanına "tam bir ahmak" dedi.