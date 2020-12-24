Trump, eski kampanya yöneticisi Manafort ve akrabası Kushner de dahil olmak üzere 29 kişiyi daha affetti
24 Aralık 2020 05:40
ABD Başkanı Donald Trump, eski kampanya yöneticisi Paul Manafort, eski danışmanı Roger Stone ve dünürü emlakçı Charles Kushner'in de aralarında bulunduğu 29 kişiyi daha affetti.
Gelecek ay görev süresi dolacak olan Trump, dün de Rusya soruşturması kapsamında suçlu bulunan George Papadopoulos ve Alex van der Zwaan'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi için af çıkarmıştı.
Irak'ta 14 sivilin ölümüne sebep olmaktan suçlu bulunan Amerikan özel güvenlik şirketinin dört görevlisi de dünkü af listesinde yer almış ve BM İnsan Hakları Bürosu, bu affın, benzer suçları işleme konusunda başkalarına cesaret vereceğini ifade etmişti.
Salgın sebebiyle ev hapsine çarptırılmıştı
71 yaşındaki Paul Manafort, Rusya'nın ABD'de Başkanlık Seçimlerine müdahale ettiği iddialarını incelemek üzere Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen ve 'Mueller Raporu' olarak bilinen soruşturma sırasında ortaya çıkan bazı deliller üzerine hakkında dava açılarak yargılanmıştı.
2018 yılında mahkum edilen Manafort, "komplo kurmak ve evrakta sahtecilik" suçlarından 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Mueller Raporu kapsamında Kongre'ye yalan söylemekle suçlanan ve 40 aylık hapis cezasına çarptırılan Stone'un cezası daha önce hafifletilmişti.
Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn ile eski avukatı Michael Cohen de dahil olmak üzere soruşturmadaki pek çok kişi suçlamaları kabul ederken, Stone ise reddetmişti.
Dünürünü de affetti
Kızı Ivanka Trump'ın eşi Jared Kushner'ın babası olan Charles Kushner ise vergi kaçakçılığı, tahrifata tanıklık ve seçim kampanyasına yasa dışı katkılar suçlamalarıyla yargılanmıştı.
Vergi kaçırma suçları ile Federal Seçim Komisyonu'na yalan söyleme suçunu kabul eden Kushner 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ağustos 2006'da, 14 ay cezaevinde kaldıktan sonra Kushner kalan cezasını çekmek için bir sosyal rehabilitasyon merkezine nakledilmişti.
Trump yüksek profilli bu kişiler için verdiği af kararlarının yanısıra siber suçlar, ateşli silah bulundurma, posta dolandırıcılığı gibi çeşitli suçlardan hüküm giymiş kişileri de affetti.
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