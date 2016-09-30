T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Trump eski kainat güzeline 'iğrenç' dedi

Cumhuriyetçi aday, kendisini 'cinsiyetçilik ve kadın düşmanlığıyla' suçlayan eski kainat güzeline 'iğrenç' diyerek saldırdı.

30 Eylül 2016 23:31

ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, kendisini cinsiyetçilik ve kadın düşmanlığıyla suçlayan eski kainat güzeline 'iğrenç' diyerek saldırdı.

Trump,Twitter üzerinden paylaştığı mesajlarında Amerikalılara Alicia Machado'nun 'kişisel geçmişi' ve 'seks kasedi'ni incemeleri çağrısında bulundu.

Associated Press Haber Ajansı, 'seks kasedi' ifadesiyle kastedilenin Machado'nun İspanya'da bir reality showda bir erkek yarışmacıyla aynı yatakta yer aldıkları görüntü olduğunu aktardı.

Trump ayrıca Venezuela doğumlu Alicia Machado'nun Hillary Clinton'ın yardımıyla ABD vatandaşı olduğunu da ima etti.

Clinton, Trump'ın açıklamalarına, ''Bu Trump'ın standartlarında bile meczupluk'' dedi.

Machado, güzellik yarışmalarını düzenleme hakkı Trump'ta olduğu sırada 1996 yılında Kainat güzeli seçildiğini, Cumhuriyetçi adayın kilo aldığı için kendisine ''Miss Piggy (Bayan Domuzcuk); Latin Amerika köklerine atfen de, ''Miss Housekeeping (Bayan Temizlikçi)'' diye seslendiğini aktardı.

Machado'nun bu anlatımları Trump'la televizyon tartışması sırasında Demokrat aday Hillary Clinton tarafından gündeme getirilmişti.

Sabah erken saatlerde attığı twitlerde, ''Sahtekar Hillary, tv tartışmasında kullanmak için iğrenç (geçmişi ve seks kasedine bakın) Alicia M'nin ABD vatandaşı olmasına yardımcı oldu mu?'' dedi.

Clinton ise, Trump'ın hoşuna gitmeyen bir şeyle karşılaşınca saldırganlaştığını ve takıntıya dönüştürdüğünü, bu nedenle başkanlık için çok tehlikeli olduğunu belirterek, ''Bir kadını yalanlar ve komplo teorileriyle karalamak için kim bütün gece uykusuz kalabilir'' dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cumhuriyetçi adayDonald Trumpçirkin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24