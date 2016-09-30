Trump eski kainat güzeline 'iğrenç' dedi

ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, kendisini cinsiyetçilik ve kadın düşmanlığıyla suçlayan eski kainat güzeline 'iğrenç' diyerek saldırdı.

Trump,Twitter üzerinden paylaştığı mesajlarında Amerikalılara Alicia Machado'nun 'kişisel geçmişi' ve 'seks kasedi'ni incemeleri çağrısında bulundu.

Associated Press Haber Ajansı, 'seks kasedi' ifadesiyle kastedilenin Machado'nun İspanya'da bir reality showda bir erkek yarışmacıyla aynı yatakta yer aldıkları görüntü olduğunu aktardı.

Trump ayrıca Venezuela doğumlu Alicia Machado'nun Hillary Clinton'ın yardımıyla ABD vatandaşı olduğunu da ima etti.

Clinton, Trump'ın açıklamalarına, ''Bu Trump'ın standartlarında bile meczupluk'' dedi.

Machado, güzellik yarışmalarını düzenleme hakkı Trump'ta olduğu sırada 1996 yılında Kainat güzeli seçildiğini, Cumhuriyetçi adayın kilo aldığı için kendisine ''Miss Piggy (Bayan Domuzcuk); Latin Amerika köklerine atfen de, ''Miss Housekeeping (Bayan Temizlikçi)'' diye seslendiğini aktardı.

Machado'nun bu anlatımları Trump'la televizyon tartışması sırasında Demokrat aday Hillary Clinton tarafından gündeme getirilmişti.

Sabah erken saatlerde attığı twitlerde, ''Sahtekar Hillary, tv tartışmasında kullanmak için iğrenç (geçmişi ve seks kasedine bakın) Alicia M'nin ABD vatandaşı olmasına yardımcı oldu mu?'' dedi.

Clinton ise, Trump'ın hoşuna gitmeyen bir şeyle karşılaşınca saldırganlaştığını ve takıntıya dönüştürdüğünü, bu nedenle başkanlık için çok tehlikeli olduğunu belirterek, ''Bir kadını yalanlar ve komplo teorileriyle karalamak için kim bütün gece uykusuz kalabilir'' dedi.