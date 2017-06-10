Trump, eski FBI Başkanı Comey'i Senato'ya yalan söylemekle suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) eski başkanı James Comey'nin Senato İstihbarat Komitesi'ndeki ifadesinde kendisini yalan söylemekle suçlaması sonrası sessizliğini bozdu.

Cuma günü Twitter'dan yaptığı açıklamada Trump, Comey'i komiteye yalan söylemekle suçladı.

Trump, "Yaptığı bütün yanlış açıklamalar ve söylediği yalanları kenara bırakırsak, tamamen haklı çıktım... VAY BE, Comey bir bilgi sızdırıcı" dedi.

James Comey, Trump tarafından, "Rusya soruşturmasının gidişatını değiştirmek amacıyla görevden alındığından şüphesi olmadığını" söylemişti.

Perşembe günü yemin altında ifade veren Comey ayrıca, Trump yönetimini kendisi ve FBI hakkında "yalan söylemekle" suçlamıştı.

Şubat ayında Trump ile Oval Ofis'te yaptığı ikili görüşmeye ilişkin şu açıklamaları yapmıştı:

"Başkan brifingin sonuna doğru odadaki diğer yetkililere teşekkür etti, herkese benimle yalnız konuşmak istediğini söyledi. Ben koltuğumda otururken, Adalet Bakanı koltuğumun yanına yaklaştı ancak Başkan ona da teşekkür ederek benimle yalnız konuşmak istediğini tekrarladı. Odadan son çıkan kişi (Trump'ın damadı) Jared Kushner'di.

"Kapı kapanıp yalnız kaldığımızda, Başkan bana "Flynn hakkında konuşmak istiyorum" dedi. [Rus yetkililerle görüştüğü iddialarının ardından gelen baskılar üzerine Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı] Flynn bir gün önce istifa etmişti.

"Başkan, Flynn'in Ruslarla konuşarak yanlış bir şey yapmadığını, ancak Başkan Yardımcısı'nı yanlış yönlendirdiği için onu görevden almak zorunda kaldığını söyleyerek konuşmaya başladı. Başkan, Flynn hakında bazı başka endişeleri olduğunu söyledi ama bunlar hakkında detay vermedi. Sonrasında Başkan problem ile ilgili uzun bir değerlendirme yaptı. Başkan'ın sözleri ve sözlerinin içeriği, bende, Flynn soruşturmasının peşini bırakmamı beklediği düşüncesini oluşturdu."

Amerikan Adalet Bakanlığı'nın yanı sıra ABD Kongresi de, Rusya'nın Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi için seçimlere müdahale ettiği iddialarını araştırıyor.

Trump'ın ekibinin seçim kampanyası sırasında Rus yetkililerle işbirliği yaptığına ilişkin iddialar da soruşturmaların bir parçası. Kremlin iddiaları reddediyor.