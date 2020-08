Trump, eski danışmanı Bolton'un kitabının yayımlanmasını önlemek için elinden geleni ardına koymuyor

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un yazdığı kitap, Washington gündeminde geniş yer tutmaya devam ediyor.

ABC'nin aktardığına göre Trump, Bolton'ın Beyaz Saray'daki günlerini tüm detaylarıyla anlattığı ifade edilen kitabının basılmasını önlemek için bir dava açmayı planlıyor.

Dün Beyaz Saray'da yapılan bir organizasyonda Trump, kitaba suçlama yöneltip yöneltilmeyeceğine Adalet Bakanı William Barr'ın karar vereceğini ifade etti ancak olayın mahkemeye gideceğinin sinyalini verdi. Trump, "Ya mahkeme sürecindedirler ya da o sürece girmek üzere" dedi.

Trump, Bolton'u kitabını içinde gizli bilgi var mı diye kontrol edilmek üzere gerekli denetim kurumuna göndermemekle suçluyor. Bolton'ın avukatı ise bu iddiaları yalanlayarak müvekkilinin aylardır Beyaz Saray'dan uzmanlarla kitabındaki gizli bilgileri belirleyip, değiştirmeye çalıştığını ifade etti.

Adalet Bakanı Barr da Bolton'un kitabının gerekli süreçten geçmediğini iddia etti.

"The Room Where It Happened" (Olayın Olduğu Oda) isimli kitabın normalde geçen aylarda raflardaki yerini alması gerekiyordu ancak Beyaz Saray'ın iddiaları yayım tarihini değişmesine sebep oldu. Yayımevi Simon & Schuster, "Trump'ın okumanızı istemediği kitap 23 Haziran'da yayımlanacak" ifadeleriyle kitabın okuyucuyla buluşacağı yeni tarihi duyurdu.