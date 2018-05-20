Trump, eşinin adını yanlış yazdı!

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ABD Başkanı Donald Trump, bu sefer de eşi Melania Trump’ın ismini doğru yazamadı.

Eşi Melania Trump’ın böbrekleri nedeniyle geçirdiği ameliyat sonrası eve döndüğünü Twitter’dan duyurmak isteyen Başkan Trump, söz konusu mesajında eşinin ismini doğru yazamaması nedeniyle sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Zira Trump tweet’inde, doğru yazılışı 'Melania' olan eşinin ismini 'Melanie' olarak yazdı: "First Lady’mizin Beyaz Saray’a evine geri dönmüş olması harika. Melanie kendini iyi hissediyor ve iyileşiyor. Dualarınız için teşekkürler."

Eşi Melania’ya karşı halk önünde yeterince ilgili ya da nazik davranmaması nedeniyle eleştirilen Trump’ın Twitter mesajındaki imla hatası hemen düzeltilip yerine doğrusu yerleştirilse de sosya medya kullanıcılarının aldığı ekran görüntüleri binlerce kez paylaşıldı. Twitter’da #Melanie etiketi TT oldu.

Öte yandan bu, Trump’ın bir imla hatası yüzünden sosyal medyayı ilk 'karıştırışı' değil. Geçen yıl ‘Trump’ın yatmadan önceki son tweeti’ olarak ünlenen bir mesajında kullandığı ‘covfefe’ kelimesi çok uzun tartışmalara sebep olmuştu. Sosyal medya kullanıcıları İngilizce olmayan bu kelimenin nasıl bir anlam içerdiği konusunda çeşitli teoriler ortaya atmıştı. Çok sonra 'covfefe'nin İngilizce 'coverage' (bir haberi sunma/yansıtma şekli) anlaşılırken Telegraph gazetesi ‘covfefe’yi 'yılın kelimesi' seçmişti.