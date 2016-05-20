Trump: Esad'ı değil IŞİD'i yok edeceğim

ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olmayı garantileyen Donald Trump, “başkan seçilmesi halinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a dokunmayacağını, IŞİD'i yok etmeye odaklanacağını” söyledi.

Sputnik’in haberine göre, Suriye politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, Beyaz Saray'a girmesi halinde Esad'ı devirmekten çok IŞİD'i yok etmeye dönük çabaları artıracağını belirterek, şunları söyledi:

"Suriye'den uzak dururdum ve Esad'a karşı bu kadar savaşmazdım; çünkü bunun bir bütün olduğunu düşünüyorum. Bütünüyle Esad'ın yanında yer alan İran ve Rusya var, bu niçin uzak duracağımın nedeni değil ama bu işi kesinlikle karmaşıklaştıran bir faktör."

IŞİD ile savaşı daha üst seviyeye taşımayı tercih edeceğini ifade eden Trump, ABD'li komutanlara "IŞİD'e gününü göstermeleri" direktifi vereceğini belirtti.

Trump, daha önce IŞİD'i bitirene kadar tüm bölgeyi bombalayacağını söylemişti.