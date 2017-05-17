Trump, Erdoğan'dan 'FETÖ'den tutuklu rahibin serbest bırakılmasını istedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede Türkiye'de kasım ayından bu yana 'FETÖ'den tutuklu olan Papaz Andrew Brunson’ın serbest bırakılmasını istediği belirtildi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, konu heyetlerarası görüşmede gündeme geldi. Brunson’ı ilk önce Trump dile getirdi, sonra Başkan Yardımcısı Mike Pence de iade konusunu açtı. Beyaz Saray'dan yapılan bilgilendirme açıklamasında Trump'ın Papaz Brunson'ın serbest bırakılması konusunda 3 kez talepte bulunduğu ve acilen ABD'ye iadesini istediği aktarıldı.

Görüşmeden önce Trump ile görüşen avukatı Jay Sekulow da Trump’ın kendisine papazı kurtarmak için söz verdiğini açıklamıştı.

'FETÖ' üyeliği iddiasıyla tutuklanmıştı

Protestan cemaatine ait İzmir Diriliş Kilisesi Pastörü Andrew Craig Brunson, bir tanığın ifadesi doğrultusunda 'FETÖ' üyeliği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü’nün 28 Eylül’deki yazısına göre, Pastör Andrew Craig Brunson ve eşi Norine Lyn Brunson’un ‘G-82 (Milli Güvenliğimiz Aleyhine Faaliyet tahdit) kodu’ kapsamına alındığı belirtilerek, ‘ülkemizden çıkışlarının yaptırılması’ istenmişti.