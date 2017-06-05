"Trump, Erdoğan'a 'YPG, Rakka'dan daha ileri gitmeyecek' dedi"

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, Başbakan Binali Yıldırım'ın 2 Haziran gecesi başladığını açıkladığı "Rakka operasyonu" ile ilgili olarak kulis yazdı. Zeyrek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "YPG, Rakka'dan daha ileri gitmeyecek" dediğini iddia etti.

3 Haziran 2017 Cumartesi günü, Türkiye saati ile 20.21’de akşam ezanı okunuyordu.

Başbakan Binali Yıldırım, medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle iftarda buluşmuştu. Konu dönüp dolaşıp Türkiye-ABD ilişkileri ile Rakka operasyonunda YPG’nin rolüne geldi. Yıldırım, 20 saat önce, 2 Haziran’ı 3 Haziran’a bağlayan gece, ABD yönetiminin Ankara’ya “Rakka operasyonu başladı”bilgisini verdiğini aktardı. Ardından da Türkiye’nin bütün rahatsızlığına rağmen YPG ile hareket eden ABD’nin “Bu bir seçim değil, mecburiyet. PYD/YPG ile ilişkiler uzun süreli devam ettirilmeyecek. Taktiksel bir işbirliği” savunmasını ifşa etti.

Erdoğan, Trump'tan üç şey istemiş

Biraz araştırdım. ABD bu savunmayı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 16 Mayıs günü ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde yapmış. Görüşmede başka neler mi konuşulmuş? Ankara YPG ile ilgili isteklerini üç başlıkta sıralamış:

- YPG, Türkiye’ye yönelik herhangi bir eylem gerçekleştirirse ya da sınır güvenliğimize halel gelirse vururuz.

- YPG’ye verilen silahların tam listesini verin ki Rakka operasyonu sonrasında takip edebilelim.

- Rakka IŞİD’den temizlendikten sonra kentte bölgesel bir yönetim oluşsun ve Rakkalı muhalifler de o yönetimde yer alsın.

Görüşmeden altı gün önce “YPG’ye silah desteği” kararını onaylamak zorunda kalan Trump, Erdoğan görüşmesine adeta eli kolu bağlı girmişti.

Trump, Erdoğan'a ne dedi?

Trump, bu olumsuzluğa rağmen Erdoğan’ın gönlünü alabilmek için şu vaatleri sıraladı: “Türkiye’ye PKK ile ilgili istihbarat vermeyi sürdüreceğiz. Amerikan Kongresi’ne takılan Türkiye’nin askeri alım projelerinde Kongre’de size destek vereceğim. YPG Rakka’dan daha ileri gitmeyecek.”

Görüşme sonrasında da Türkiye’nin üç talebi konusunda şu tablo ortaya çıktı:

Erdoğan’ın “YPG sınırımızı ve güvenliğimizi ihlal ederse vururuz” sözünü Trump karşılıksız bıraktı. “Vurabilirsiniz” de demedi, “Vuramazsınız” da…

Trump, YPG’ye verilen silahlar konusunda işbirliğini kabul etti. Silahların tam listesi Ankara ile paylaşıldı. Ancak, o silahların operasyon sonrasında ne olacağını bekleyip görmek gerekiyor.

Trump’ın “Rakka’nın yönetimi bölgesel olacak” vaadinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, ancak Rakka alındıktan sonra netleşecek. Menbiç’te verilen benzer bir söz tutulmamıştı.

IŞİD, Irak'ta ve Suriye'de 2018'de bitirilebilir

Suriye ve Irak’ta IŞİD’e karşı psikolojik savaşın kazanıldığı, örgütün yabancı savaşçı bulmakta zorlandığı değerlendirmeleri yapılıyor. Türkiye’nin sınırlarını kapatması giriş-çıkışlarda olağanüstü önlemler uygulaması da bu sonucun ortaya çıkmasında hayati bir rol oynamış.

IŞİD karşıtı koalisyon, Irak’ta Musul’un, Suriye’de ise Rakka’nın ve ardından Deir Al Zor’un temizlenmesini ve 2018’in ilk yarısında IŞİD’in alan hâkimiyetinin tamamen bitirilmesini hedefliyor.

Uyanık olma zamanı

IŞİD karşıtı koalisyonun Rakka operasyonunun başlaması üzerinden 24 saat geçmişti. 3 Haziran’ı 4 Haziran’a bağlayan gece yarısı, dünyaca ünlü Londra Köprüsü’nde kuzeyden güneye doğru, saatte 80 kilometre hızla ilerleyen beyaz bir minibüs kaldırıma çıktı. Önüne çıkan herkesi ezip geçiyordu. Bir otobüse çarparak duran minibüsten inen üç kişi bu kez de Borough Market binasına daldı ve önlerine geleni bıçaklamaya başladı. Sadece sekiz dakika sonra üç saldırgan da öldürülmüştü ama geride yedi ölü ve 48 yaralı bırakmıştı.

Musul’u, Rakka’yı, Deir Al Zor’u, daha doğrusu Irak ve Suriye’de eriştiği ‘devlet gücü’nü kaybetmeye başlayan IŞİD, farklı yöntemlerle de olsa Fırat’ın ve Dicle’nin etrafında yıllardır döktüğü kanı, Türkiye’ye, Avrupa’ya, Thames ya da Seine nehirlerine taşıma çabası içinde.

20 Mayıs günü Ankara’da kanlı bir eylem planlarken yakalanan IŞİD’liler, iki hafta önce Manchester Arena önünde, önceki gün de Londra Köprüsü’nde yaşananlar bunun en büyük kanıtı.

Uyanık olmak gerek!