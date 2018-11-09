Trump, Erdoğan'a “Ne kadar da yakışıklısın” demiş

Hürriyet'in Washington temsilcisi Cansu Çamlıbel, Türkiye-ABD ilişkilerine dair kulis bilgilerini aktardı: "... buzları eriten 21 Ekim görüşmesinde Trump’ın Erdoğan’a ‘Bu aralar burada da televizyonlar devamlı seni gösteriyor, ne kadar da yakışıklısın’ türünden iltifatlar ettiği kulağıma gelenler arasında."

Göreve ilk günden beri alışılmışın dışındaki tarzıyla dikkat çeken ABD Başkanı Donald Trump’ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Bu aralar burada da televizyonlar devamlı seni gösteriyor, ne kadar da yakışıklısın” dediği belirtildi. Hürriyet’in Washington temsilcisi Cansu Çamlıbel’in kulis bilgilerini aktardığı köşe yazısına göre, Trump Erdoğan’la 21 Ekim’deki telefon konuşmasında bu tür iltifatlarda bulundu.

Çamlıbel, ABD ile Türkiye arasında rahip Andrew Brunson, YPG ve Cemal Kaşıkçı cinayeti gibi gerilim konularında gelinen noktayı analiz ettiği yazısında, krizlerin şu an karşılıklı jestlerle aşılmaya başlamış gibi göründüğünü belirtti.

Hürriyet yazarı, Erdoğan ile Trump’ın ‘temmuz başındaki NATO zirvesinden sonra yaklaşık 3.5 ay boyunca BM Genel Kurulu’ndaki iki dakikalık karşılaşmaları dışında herhangi bir temasları olmadığına’ ancak son 20 günde iki kez telefonda konuştuklarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Hem de bu görüşmelerin ikisi de son derece olumlu geçti. Hatta buzları eriten 21 Ekim görüşmesinde Trump’ın Erdoğan’a ‘Bu aralar burada da televizyonlar devamlı seni gösteriyor, ne kadar da yakışıklısın’ türünden iltifatlar ettiği kulağıma gelenler arasında.”