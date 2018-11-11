Trump-Erdoğan görüşmesinin ardından Beyaz Saray'dan ilk açıklama

Reuters'a konuşan Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı cinayetini görüştüğünü duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın dünkü görüşmesiyle ilgili Beyaz Saray'dan bir açıklama yapıldı. Beyaz Saray yetkilisi, Erdoğan ve Trump'ın Cemal Kaşıkçı cinayetini görüştüğünü açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Paris'te bulunan Erdoğan, akşam yemeğinde Trump ile yan yana oturmuş ve bir süre sohbet etmişti.