Trump-Erdoğan görüşmesine yönelik açıklama

ABD Başkanı Trump’ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin içeriğinin,”referandum sonucu kutlamasından” ziyade Suriye konusunda olduğu bildiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recet Tayyip Erdoğan'ın 16 Nisan'daki referandum sonrasında yaptıkları telefon görüşmesi basına Trump'ın Erdoğan'ı referandum sonucundan dolayı tebrik ettiği yönünde yansıdı.

DHA muhabirinin haberine göre, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sanders bir gazetecinin, "AGİT'in eleştirel raporuna rağmen Trump'ın Erdoğan'ı tebrik etmesi çelişkili değil mi?" sorusunu "bunda çelişki görmediklerini ve telefon görüşmesinin referandumdan ziyade iki NATO müttefikinin ortak çıkarlarını konu aldığı" şeklinde yanıtladı.

Sanders Türkiye'de demokrasinin gelişmesinden yana olduklarını ve iki lider arasında Ortadoğu ve Suriye gibi sorunlu bölgelerde çözüm arayışı açısından önemli bir görüşme yapıldığını vurguladı. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı, Başkan Trump’ın "demokrasiyi desteklediğini ve böyle bir beklentisinin olduğunu ancak kendisinin bir numaralı önceliği Amerikalıları koruyup onları güvencede tutmak olduğu için başka ülkelerle ve bazı NATO müttefikleriyle birlikte çalışmaları gerektiğini" sözlerine eklediğine söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çarşamba günü "Trump ve Erdoğan'ın mayıs ayında NATO zirvesi öncesinde bir araya geleceklerini açıkladı.

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DW/DHA/AG/GA