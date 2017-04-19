T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Trump-Erdoğan görüşmesine yönelik açıklama

ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki telefon görüşmesinde kriz bölgeleri ve terör ile mücadele imkânları ele alındı.

19 Nisan 2017 16:11

ABD Başkanı Trump’ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin içeriğinin,”referandum sonucu kutlamasından” ziyade Suriye konusunda olduğu bildiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recet Tayyip Erdoğan'ın 16 Nisan'daki referandum sonrasında yaptıkları telefon görüşmesi basına Trump'ın Erdoğan'ı referandum sonucundan dolayı tebrik ettiği yönünde yansıdı.

DHA muhabirinin haberine göre, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sanders bir gazetecinin, "AGİT'in eleştirel raporuna rağmen Trump'ın Erdoğan'ı tebrik etmesi çelişkili değil mi?" sorusunu "bunda çelişki görmediklerini ve telefon görüşmesinin referandumdan ziyade iki NATO müttefikinin ortak çıkarlarını konu aldığı" şeklinde yanıtladı.

Sanders Türkiye'de demokrasinin gelişmesinden yana olduklarını ve iki lider arasında Ortadoğu ve Suriye gibi sorunlu bölgelerde çözüm arayışı açısından önemli bir görüşme yapıldığını vurguladı. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı, Başkan Trump’ın "demokrasiyi desteklediğini ve böyle bir beklentisinin olduğunu ancak kendisinin bir numaralı önceliği Amerikalıları koruyup onları güvencede tutmak olduğu için başka ülkelerle ve bazı NATO müttefikleriyle birlikte çalışmaları gerektiğini" sözlerine eklediğine söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çarşamba günü "Trump ve Erdoğan'ın mayıs ayında NATO zirvesi öncesinde bir araya geleceklerini açıkladı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/DHA/AG/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABD Başkanı TrumpCumhurbaşkanı ErdoğanBaşkanı Trump&rsquo;ın Türkiye Cumhurbaşkanı ErdoğanSuriyeBaşkanı Donald TrumpTürkiye Cumhurbaşkanı Recet Tayyip ErdoğanNisanTrump ErdoğanBeyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sanders

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24