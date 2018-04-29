Trump-Erdoğan görüşmesi: 'ABD ve Türkiye hiç olmadığı kadar yakın'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta düzenlenen 72'inci Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantıları kapsamında bir ikili görüşme gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Benim arkadaşım oldu" ifadelerini kullanan Donald Trump, ABD ve Türkiye'nin "hiç olmadığı kadar yakın" olduğunu söyledi.

"Erdoğan çok, çok ilgili ve açık olmak gerekirse çok puan topluyor. ABD ile de birlikte çalışıyor" diye konuşan Trump, sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkelerimiz arasında harika bir dostluk var. Bence biz, şu anda hiç olmadığımız kadar yakınız. Bunun büyük bir bölümü kişisel ilişkilerle alakalı"

Times Meydanı'ndaki Marriott Marquis otelindeki salonda "arbede" çıktığı belirtilen haberde, şu ifadeler yer aldı:

"Erdoğan'ın Türkçe yaptığı konuşmasının ortasında, izleyiciler arasındaki bir gruptan bir protestocu, İngilizce 'Sen bir teröristsin. Ülkemden git!' diye bağırdı. Konuşma bir anda kesildi ve birçok katılımcı Erdoğan'ın adını haykırırken, güvenlik görevlileri protestocuları salondan çıkarmaya çalıştı. Görüntülerde, protestoculardan birinin PKK lideri Abdullah Öcalan t-shirt'ü giydiği görüldü."

Gazeye konuşan bir görgü tanığı, gruptakilere "yumruk ve tokatlarla" karşılık verenlerin Erdoğan'ın korumaları mı, katılımcılar mı yoksa otel güvenlik görevlileri mi olduğunu bilmediğini söyledi.

Habere göre New York Emniyeti, yaklaşık "beş protestocunun kısa süre gözaltında tutulduktan sonra bırakıldığını" ve yaralı olmadığını açıkladı.

Amerika'nın Sesi haber sitesi ise, protestocular çıktıktan sonra Erdoğan'ın "Üç beş kendini bilmeze, üç beş salon teröristine bu güzel toplantımızı feda etmeyelim" dediğini bildirdi.

Eylül ayında ABD Senatosu Tahsisat Komisyonu, Amerikan hükümetinin Erdoğan'ın korumalarına silah satışı yapmasını engelleyen tasarıyı onaylamış, Ankara karara tepki göstermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu nasıl yasa? Bu nasıl hukuk?" sözleriyle Washington'ı eleştirmişti.

Cumhurbaşkanlığı yetkililerince yapılan yazılı açıklamada ise, Perşembe günkü ikili görüşmede "bölgesel meselelerin çözümü için iş birliğinin geliştirilmesi ve tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi hususlarında mutabık kalındığı" belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "İki lider 25 Eylül 2017 Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin gerçekleştirmeyi planlanladığı referanduma karşı olduklarını ifade ederek, bu tür bir adımın ciddi sonuçları olacağını vurgulamışlardır" ifadeleri yer aldı.