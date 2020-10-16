Trump: En ünlü insan ben değilim, İsa Mesih

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Carolina'da gerçekleştirdiği mitingde, kendisine "Dünyanın en ünlü insanı" diyen kişiye verdiği yanıtta "Hayır, ben değilim...' dedim. 'O zaman kim?' diye sordular. 'İsa Mesih" dedim" diye konuştu.

Trump, kendisini "Dünyanın en ünlü insanı" olarak niteleyen biriyle yaptığı konuşmayı aktarırken " “Geçen gün biri bana dedi ki 'Sen dünyada açık arayla en ünlü kişisin.' Ben de 'Hayır, ben değilim...' dedim. 'O zaman kim?' diye sordular. 'İsa Mesih" dedim" ifadelerini kullandı.

Trump, “Şansımı denemeyeceğim. Bunu tartışmaya açmayacağım” deyip göklere bakarken, “Bir de bırakın yukarıya bakıp yakınına bile yaklaşamadığımı da söyleyeyim” diye ekledi.