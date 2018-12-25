Trump: Ekonominin tek sorunu Fed!

ABD Başkanı Donald Trump, “ABD ekonomisinin tek sorununun Amerikan Merkez Bankası Fed olduğunu” öne sürdü.

Trump Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Fed yetkililerinin piyasalara dair 'hisleri' olmadığını, güçlü dolar ve ticaret savaşlarını anlamadıklarını yazdı. Trump "Fed skor üretemeyen güçlü bir golfçü gibi, sayı kazanamıyor, çünkü topa dokunamıyor ve vuramıyor" dedi.

ABD'de hisse senetleri son haftalarda keskin bir düşüş yaşadı. Amerikan ekonomisinin gidişatından memnun olmayan Trump ise bu durumdan Amerikan Merkez Bankası Fed'i sorumlu tutuyor.

Piyasaların fazla sıkılaştığının altını çizen Trump, Fed'in önce kafayı yediğini belirterek faizlerin yükselmesine tepki göstermişti. "Fed benim için en büyük tehdit" açıklamasında bulunan Trump, Powell'ı Fed başkanlığına getirerek hata yapmış olabileceğini söylemişti.

Geçen hafta faiz artırımı için "Bunun ahmakça olduğunu düşünüyorum, fakat başka ne diyebilirim ki?" diyen Trump, salı günü Fed toplantısı öncesi yaptığı açıklamada faiz artırımının "yeni bir hata" olacağını söylemiş ve Fed'e "Piyasaları hissedin" önerisinde bulunmuştu.

Trump’ın bu açıklamaları Fed Başkanı “Powell'ı görevden almayı düşündüğü” iddiasının gündeme gelmesine neden olmuştu. Ancak ekonomistler böyle bir adımın Fed’in bağımsızlığına gölge düşüreceğini belirterek Başkan Trump’ı uyarmışlardı.