Trump ek gümrük vergisi kararını erteledi

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ithal edilen çelik ve alüminyuma uygulamak istediği ek gümrük vergisine yönelik muafiyeti 30 günlüğüne uzattı.

Beyaz Saray'dan Pazartesi akşamı yapılan açıklamaya göre Trump, 1 Mayıs tarihinde sona ermesi beklenen çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi muafiyetini AB ile Kanada ve Meksika için 1 Haziran tarihine kadar uzatma kararı aldı.

1 Haziran tarihine kadar AB, Kanada ve Meksika ile konuyla ilgili bütün görüşmelerin yapılmasının istendiği belirtilen açıklamada "Bütün bu müzakerelerde yönetim, ithalatı sınırlandıran kotalar getirilmesine, üçüncü ülkelerden nakliyatların engellenmesine ve ABD'nin ulusal güvenliğinin korunmasına odaklanmaktır" denildi. Beyaz Saray, başka bir uzatma kararının alınmayacağını da vurguladı.

Açıklamada ayrıca Arjantin, Brezilya ve Avustralya ile prensipte çelik ve alüminyum ithalatı konusunda anlaşmalara varıldığı ve bu anlaşmaların 1 Haziran tarihine kadar son haline getirileceği kaydedildi. Ortak serbest ticaret anlaşması kapsamında Güney Kore'yi kalıcı olarak ek vergilerden muaf tutacak bir anlaşmanın sağlandığı da belirtildi.

Karar son gün açıklandı

Trump, Mart ayında aldığı kararda ABD'ye ithal edilen çeliğe yüzde 25, alüminyuma da yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanma kararı almıştı. Ancak Trump AB, Kanada, Meksika, Arjantin, Brezilya, Avustralya ve Güney Kore'yi 1 Mayıs tarihine kadar bu karardan muaf tutmuştu. Beyaz Saray, muafiyetlerin 1 Haziran’a uzatıldığını açıklamasını verdiği sürenin bitimine kısa bir süre kala 30 Nisan akşamı yaptı.

AB ise ABD'nin ek gümrük vergisi kararını yürürlüğe sokmaması için son ana kadar girişimlerde bulundu. AB Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Cecilia Malmström'ün durumun iyileştirilmesi ve müzakerelerin devamı için ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile Pazartesi günü telefonda görüştüğü açıklandı.

Beyaz Saray'da geçen hafta Trump ile bir araya gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel de düzenledikleri ortak basın toplantısında Trump ile ek gümrük vergisi konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını, ancak kararı Trump'ın vereceğini aktarmıştı. Trump ise ABD ile Almanya ve AB arasındaki ticari ilişkilerin "karşılıklı" olmasını istediğini belirtmişti.

dpa,AFP,rtr,DW/DÇÜ,HS

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