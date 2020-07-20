Trump duyurdu: Günlük Covid-19 brifingleri yeniden başlayacak

Beyaz Saray'da Cumhuriyetçi Kongre üyeleri ve kabinesinden bazı isimler ile yaptığı toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Trump, Çin'in Covid-19'u ilk çıktığında durdurabilecekken durdurmadığını ve virüsün tüm dünyaya yayıldığını belirterek, "Çin hiçbir şekilde şeffaf davranmadı" dedi.

Birçok ülkeye virüsle pandemiyle ilgili yardım ettiklerini belirten Trump, "İnsanlardan bu sorunun nedeninin Çin olduğunu anlamalarını istiyorum" diye konuştu.

Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarında ABD'nin en öne çıkan ülke olduğunu vurgulayan Trump, "Ama Meksika, Brezilya'ya, Avrupa'daki birçok ülkeye ve Rusya'ya bakın. Rusya da çok fazla sorun yaşıyor" dedi.

Uzun süredir yapmadığı Covid-19 brifinglerinin televizyon tarihinde en iyi reyting alan programlar olduğunu savunan Trump, "Florida ve Teksas gibi eyaletlerde virüs vakaları artışta. Bunun gibi birkaç yer daha var. Bu nedenle de brifingleri yeniden başlatacağız. Yarın öğleden sonra 5'te ilkini yapabiliriz" dedi.