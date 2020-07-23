Trump duyurdu: Demokrat şehirlere "federal" müdahale

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ABD Başkanı Donald Trump, aralarında Chicago da bulunan Demokratların yönettiği büyük şehirlere "birçok" federal kolluk kuvveti görevlisi göndereceğini duyurdu.

Beyaz Saray'da konuşan Trump, "Bugün, şiddete boğulan şehirlerimizde federal kolluk kuvvetlerinin artış göstereceğini duyuruyorum" dedi.

"Kamu güvenliğini sağlamak, çocuklarımızı korumak ve şiddete başvuran suçluları yargı önüne getirmek için her gün çalışacağız" diyen Trump, "ABD hukuka uyan vatandaşlar için bir güvenli bölge olmalı, yabancı suçlular için değil" dedi.

Trump; FBI, Marshals Servisi, Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) ve İç Güvenlik Bakanlığı'nın Chicago'ya federal ajanlar göndereceğini de ifade etti.

Trump'ın açıklamaları, barışçıl protestolara sert bir biçimde müdahale edilebileceği şeklinde endişelere sebep oldu. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), Beyaz Saray'daki basın toplantısından sonra, "Anayasal haklarımızı Trump'ın hukuksuzluğundan koruyacağız; Portland'da, Chicago'da ve gereken her yerde" şeklinde bir Twitter paylaşımında bulundu.

Portland, protestolara müdahale için federal ajanların gönderildiği ilk kent olmuştu. Geçen hafta Portland'da süren sistematik ırkçılık karşıtı eylemlerde federal ajanların göstericileri zorla sivil arabalara bindirdiği görüntüler ülke gündemine oturmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki seçimler için yürütülen seçim kampanyasında da sık sık protestolardan görüntüleri ve "Hukuk ve Düzen" sloganını kullanıyor.