T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Trump: Dünya Ticaret Örgütü'nün değişmesi gerek

İstanbul, 3 Temmuz (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) "değişmesi gerektiği" uyarısı yaptı ve böyle olmadığı durumda "ABD'nin birşeyler yapacağını" söyledi

03 Temmuz 2018 10:58

İstanbul, 3 Temmuz (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ticaret Örgütü\'ne (WTO) \"değişmesi gerektiği\" uyarısı yaptı ve böyle olmadığı durumda \"ABD\'nin birşeyler yapacağını\" söyledi.
Hollanda Başbakanı Mart Rutte ile görüşmesi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, ABD\'nin WTO\'dan çekilmeyi planladığı haberlerini yalanladı; ancak, WTO\'nun uygulamalarını değiştirmesi gerektiğini vurguladı.
\"Dünya Ticaret Örgütü ABD\'ye çok kötü şekilde davranıyor ve bunu değiştireceklerini umuyorum\" diye konuşan Trump, \"Şu an için hiçbir şey planlamıyoruz; ancak, WTO\'nun ABD\'ye uygun şekilde davranmaması durumunda birşeyler yapacağız\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Temmuz DHAABD Başkanı Donald Trump Dünya TicaretWTOHollanda Başbakanı Mart RutteTrump ABD WTOTicaretABDTrumpWTO ABD
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24