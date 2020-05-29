ABD Başkanı Trump: Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip Koroanvirüs (Covid-19) salgını ve Hong Kong'da yaşanan gelişmeler sonrası gerilen Çin-ABD ilişkilerine ilişkin konuşurken, "Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz. Çin, Hong Kong üzerinde ulusal yasa tasarısı geçirdi, Hong Kong'un özerkliğini koruma sözünü tutmadı. Hong Kong'da yaşananlar bir trajedidir, Çin ulusal güvenliğini koruduğunu iddia ediyor ama gerçek şu ki Hong Kong zaten güvenli bir toplumdu. Artık Hong Kong Çin'den ayrı bir yer olarak görülmeyecek" dedi.

Hong Kong'a imtiyaz tanıyan anlaşmaların iptal edileceğini ve Hong Kong'a seyahat uyarısı yapacağını belirten Trump, "Çin finansmanları ABD'li yatırımcılara zarar vermemeli, ABD ekonomisi en iyi olan ülke olarak kalmalı. Kendi yönetimime Hong Kong'un özel statüsünün geri alınması için görev veriyorum" şeklinde konuştu.

Trump'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bugün Dünya Sağlık Örgütü'yle ilişkimizi keseceğiz ve bu örgüte aktardığımız fonları diğer küresel sağlık kuruluşlarına yönlendireceğiz. Dünya, Çin hükümetinin suistimali nedeniyle acı çekiyor. Çin, 100 binden fazla Amerikalının hayatına mal olan küresel bir salgının yayılmasına önayak oldu.

"Çin, bizim sanayi sırlarımızı çalmak için birçok şey yaptı. Bugün kendi ulusumuzu daha iyi korumak için bir şeyler açıklayacağım ve Çin'den bazılarının ülkemize girmesine engel olacağım. ABD yatırımcılarını korumamız gerekiyor. Çin finansmanları onlara zarar vermemeli. ABD en iyi ekonomisi olan ülke konumunu korumalı. Bu hafta Çin, Hong Kong üzerinde ulusal yasa tasarısı geçirdi, Hong Kong'un özerkliğini koruma sözünü tutmadı. Pekin anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etti.

"Birleşik Krallık ile yapılan bir anlaşma vardı, çok açık şekilde Hong Kong üzerindeki hakkın yönergesi var ve bunun bitmesi için daha 29 yıl var. Bu Hong Kong halkına yapılan bir trajedidir. Çin ulusal güvenliğini koruduğunu iddia ediyor ama gerçek şu ki Hong Kong zaten güvenli bir toplumdu, Pekin'in kararı bunu tersine çeviriyor. Çin'in son dönemde yaptığı şeylerde, ulusların kendi toprak bütünlüğüne karıştığını görüyoruz. Çin, 'tek ülke iki sistem' ilkesini, 'tek ülke tek sistem' ilkesine dönüştürmüştür. Hong Kong'a özel imtiyaz tanıyan muafiyetlerin kaldırılması sürecini başlatacağız.

"Kendi yönetimimi süreci başlatması için görevlendiriyorum, Hong Kong'un özel statüsünün geri alınabilmesi için görev veriyorum. Hong Kong'la yaptığımız her şey muafiyet olmadan uygulanacak. Hong Kong'a seyahat uyarısı da yapacağız. Hong Kong Çin'den ayrı bir yer olarak görülmeyecek. Hong Kong'un özgürlüğü ayaklar altına alınmaktadır. Hong Kong'daki halk kendi kimliğinden gurur duyuyordu. Çin, yıllar boyunca dinamik bir şehre zarar verdi. Dünyanın geri kalanı iyimserlik içerisindeydi."