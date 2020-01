Trump: Dünya güçlü bir ABD'nin yükselişine tanık oluyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Ocak (DHA) - İsviçre’nin Davos kasabasında gerçekleşen 48. Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) konuşan ABD Başkanı Donald Trump, \"Önce Amerika\"nın \"Yalnızca Amerika\" olmadığını söyleyerek, \"Dünya güçlü ve refah içinde bir ABD\'nin yükselişine tanık oluyor\" dedi.

WEF Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab, forumun son gününde konuşmacı olarak ABD Başkanı Donald Trump\'ın sunumunu kısa bir konuşma ile yaptı. Schwab\'ın sunumunda, Trump\'ın \"önyargılı yanlış anlaşılmalara maruz kaldığını\" söylemesi katılımcılar tarafından tepkiyle karşılanırken, Trump konuşmasına ABD ekonomisinin devam eden büyümesiyle başladı.

\"ABD iş dünyasına açık\"

Trump konuşmasında ABD ekonomisinin devam eden büyümesinden, borsanın rekor üstüne rekor kırmasından ve iş, ekonomi ve tüketici güveninin on yıllardır olmadığı kadar yüksek olduğundan bahsederken, \"Dünya güçlü ve refah içinde bir ABD\'nin yükselişine tanık oluyor. ABD iş dünyasına açık ve her zamankinden daha da rekabetçiyiz\" dedi. Trump yönetiminin uygulamaya koyduğu yeni vergi planının yatırımları teşvik etmesi ve çalışanlara zam yapılması açılarından önemini belirtirken, forumda yer alan katılımcılara, \"Yatırımlarınızı, çalışanlarınızı ve iş imkanlarınızı ABD\'ye getirmenin tam zamanıdır. Diğer bütün dünya liderlerinin kendi ülkelerine inanması gerektiği gibi ben ABD\'ye inanıyorum ve benim için her zaman önce ABD gelir. \'Önce Amerika\' \'Yalnızca Amerika\' demek değildir\" dedi.

\"Trans-Pasifik Ortaklığı\'yla anlaşma yapmaya hazırım\"

Trump ayrıca konuşmasında ticaret anlaşmalarına da değinerek, \"Bazı ülkeler sistemimizi başkalarının pahasına sömürüyorsa, özgür ve açık ticaret yapamayız. Özgür ticaretin karşılıklı ve adil olması gerekir\" dedi. ABD\'nin Trans-Pasifik Ortaklığı anlaşmasından çekilmesinin ardından Trump, \"Eğer bütün üye ülkelerin menfaatini korunursa, Trans-Pasifik Ortaklığı\'yla ticaret anlaşması yapmaya hazırım\" dedi.

\"Kuzey Kore\'yi nükleer silahlardan arındırmak için maksimum baskıya ihtiyacımız var\"

Ekonomik gelişimlerin yanında ABD\'nin askeri savunmasını da geliştirdiğini söyleyen Trump, dünya liderlerine Kuzey Kore\'yi \"nükleer silahlardan arındırmak için maksimum baskı\" ve \"İran\'ın nükleer silahlanma yolunu engelleme\" çağrısında bulundu.

\"Medya kötü, kaba ve sahte\"

Trump\'ın ayrıca konuşması sırasında basın ve basın mensuplarına yaptığı eleştiriler tepki görürken Trump, \"ABD Başkanı olana kadar medyanın bu kadar kötü, kaba ve sahte olduğunu bilmiyordum\" dedi. (Fotoğraflı)