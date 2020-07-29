Trump, Dr.Fauci'nin 'takdir oranının' kendisine kıyasla çok yüksek olmasına sitem etti: Kimse beni sevmiyor; kişiliğimden olmalı

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ABD Başkanı Donald Trump, yapılan anketlerde ülkesinin Koronavirüs'le mücadelede en yetkili isimlerinden olan Dr. Anthony Fauci'nin takdir oranları çok yüksek çıkarken, halkın kendi hamlelerine destek vermemesine sitem etti.

Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında alaycı bir biçimde, "Kimse beni sevmiyor" diyen Trump, "Bunun nedeni sadece kişiliğim olabilir" diye devam etti.

ABD'de pandemi süresince yapılan anketlerin neredeyse hepsinde halk, hükûmette en güvendikleri ismin Fauci olduğunu ve tecrübeli doktorun verdiği tavsiyeleri dinlediklerini ifade etti.

Öte yandan geçen aylarda yapılan tüm anketler Trump'ın 3 Kasım'da yapılacak genel seçimler için oylarında erime olduğunu ve halkın büyük oranda ABD Başkanı'nın Koronavirüs'le mücadele için attığı adımları desteklemediğini gösterdi.

Trump, "Fauci hükûmetimizle çalışıyor ve çoğunlukla onun ve görev gücündeki diğer doktorların tavsiyelerine uyduk. Onun halk tarafından takdir edilme oranı çok yüksek. Neden hükûmetin Koronavirüs konusunda takdir oranı yüksek değil. Bizimki de yüksek olmalı" dedi.

ABD Başkanı sözlerine, "Bir insanın bizim için çalışıp, herkensin onu sevip kimsenin beni sevmemesi garip bir durum. Bunun nedeni sadece kişiliğim olabilir" diye devam etti.

Son haftalarda Facui ile Trump'ın arasının açıldığı ve doktora daha arka planda rol alması gerektiği söylendiği iddia edilmişti.

Trump, aynı basın toplantısında bilimsel veriler bulunmamasına rağmen bir kez daha hidroklorikin kullanımını savundu.