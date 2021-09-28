"Trump döneminde CIA yetkilileri, Assange'ı kaçırmayı ve öldürmeyi tartıştı"

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde bir grup CIA yetkilisinin, Ekvador Büyükelçiliği’ne sığınan Wikileaks kurucusu Julian Assange’ı 2017 yılında kaçırmayı ve öldürmeyi değerlendirdiği ortaya çıktı.

Yahoo News’da yer alan habere göre, Wikileaks kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni sığındığı Ekvador Büyükelçiliği’nde beşinci yılına girdiği dönem, o dönem CIA Direktörü olan Mike Pompeo ve birkaç üst düzey isim, Wikileaks’in “Vault 7” isimli CIA hackleme araçları paylaşmasına öfkelendi. “Vault 7” kurumun "tarihindeki en büyük veri kaybı" olarak nitelendirildi.

Yaşananlarla ilgili konuşan eski bir Trump dönemi ulusal güvenlik yetkilisi “Pompeo ve CIA liderleri tamamen gerçeklikten kopmuştu. Resmen kan görüyorlardı” dedi.

Bazı CIA yetkilileri ve Trump yönetimi yetkililerinin Assange’ı “öldürmek” için yol haritası ve seçenekler peşine dahi düştüğü belirtildi.

CIA, haberle ilgili açıklama yapmadı.

2012'den beri Londra'da Ekvador Büyükelçiliğinde yaşayan Assange, Ekvador'un korumasını geri çekmesinin ardından Nisan 2019'da İngiltere tarafından tutuklanmıştı. Yargılanma süreci devam eden Assange, halen Londra'daki Belmarsh hapishanesinde tutuluyor.