Trump, Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Kuzey Kore ziyaretini iptal etmesini istedi

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kuzey Kore ziyaretini iptal etmesini istediğini açıkladı. Trump, Kuzey Kore'nin şimdiye kadarki görüşmelerde nükleer silahlardan arındırılmaya yönelik yeterli ilerleme kaydedemediğini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Trump, Çin'in kısmen de olsa Kuzey Kore'nin bu konuda ilerleme eksikliğinden sorumlu olduğunu söyledi. Trump, “Çin'e karşı ticarette daha güçlü duruşumuzdan dolayı bu konuda yardımcı olduklarına inanmıyorum” diyerek Çin'in sorumlu olduğunu iddia etti.

Trump yönetimi, ek gümrük vergileriyle Çin'e karşı bir ticaret savaşı yürütüyor. Geçtiğimiz günlerde ABD ve Çin arasında yapılan görüşmelere rağmen, yeni gümrük vergileri bu hafta yürürlüğe girdi.

Ayrıca Trump, Kuzey Kore ile görüşmelerin Çin ile ticaret sorunları çözülene kadar beklemeye alınacağını söyledi. Açıklama, Pompeo'nun Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanma konusundaki müzakerelerine devam etmek için ülkeyi ziyaret edeceğini duyurmasından sadece bir gün sonra geldi.