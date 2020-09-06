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Dünya

Trump destekçilerinin düzenlediği geçit töreninde pek çok tekne battı

06 Eylül 2020 10:01

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin düzenlediği tekne geçit töreninde bazı tekneler battı.

BBC'nin aktardığı habere göre, ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminden önce Trump'ı destekleyenler Texas eyaletinde bir geçit töreni düzenlendi. Travis Gölü'nde yapılan geçit törenine destekçiler teknelerle katıldı.

Geçit töreni sırasında pek çok tekne dalgalı su nedeniyle battı. Suya düşen insanlar kurtarıldı. Düşen teknelerde herhangi bir kasıt olmadığın tespit edildi. 

Facebook üzerinde Travis Gölü Trump Tekne Geçiti başlığıyla duyurulan etkinliğe 2600 kişi katıldığını belirtti. 

 

 

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