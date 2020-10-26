Trump destekçileri ve karşıtları arasında New York'un göbeğinde arbede

T24 Dış Haberler

ABD seçimlerine günler kala sürecin yüksek tansiyonu New York sokaklarını vurdu.

Manhattan'da aynı anda eylem düzenleyen Trump destekçileri ile karşıtları karşıya karşı gelince gruplar arasında kavga çıktı. Kavgada 7 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre Trump destekçilerinin konvoyu şehrin ünlü meydanı Times Square'den geçerken Brooklyn'den yürüyen Trump karşıtı bir grup protestocu ile denk geldi. Trump karşıtı grup konvoyun önünü çıktı. Arabalarından çıkan bazı Trump destekçileriyle protestocular arasında arbede çıktı.

Taraflar birbirlerine 'faşist' ve 'anarşist' diye bağırdı. Bir videoda tarafların bir Trump bayrağını çekiştirirken araya polisin girdiği görülüyor.

Öte yandan Trump'ın kişisel avukatı ve eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani de konvoydaydı. Olay yerinde çekilen videolarda Trump karşıtı grubun, arabanın ön koltuğundaki Giuliani'ye bağırdığı görülüyor.

Giuliani, konvoya radyo şovunun dönüşünde 5. Cadde'den geçerken denk geldiğini söyledi.

New York Polis Departmanı'nın 3 Kasım seçimlerinden sonra meydana gelebilecek büyük eylemler için hazırlık yaptığı konuşuluyordu.