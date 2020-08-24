ABD Başkanı Trump: Demokratlar'ın seçimi kazanmasının tek yolu hile yapmaları

ABD Başkanı Donald Trump , Demokratlar'ın 3 Kasım'daki başkanlık seçimini kazanmalarının tek yolunun "hile yapmaları" olduğunu savunurken, "Bu seçimi kazanmalıyız. Bu, ülkemiz tarihindeki en önemli seçim olacak. Çok çok dikkatli olmalıyız" uyarısında bulundu.

Trump, Cumhuriyetçi Parti Kurultayında, partinin resmi başkan adayı gösterilmesinin ardından yaptığı konuşmada, salonda kendisi için "4 yıl daha" diye slogan atan katılımcılara, "onları delirtmek istiyorsanız 12 yıl daha diye bağırın" şeklinde yanıt verdi.

Yönetiminin Obama yönetiminden, "boş dolaplar ve tükenmiş bir ordu" devraldığını savunan Trump, hem ekonomik, hem askeri hem de sağlık alanında ciddi ilerlemeler kaydettiklerini söyledi.

Seçmenlere posta yoluyla 80 milyon pusulanın gönderileceğinin konuşulduğuna dikkati çeken Trump, "Bu imkansız. Bu pusulaları kim gönderecek? Bu bizim siyasi tarihimizdeki en büyük oyun" diyerek tepki gösterdi.

Demokratlar'ı Covid-19 salgınını bahane ederek seçimleri "çalmaya" çalıştığını savunan Trump, "Biz bu seçimleri kazanacağız. Demokratlar'ın seçimi kazanmasının tek yolu, hile yapmaları" dedi.

Demokrat rakibi Joe Biden'ın Çin politikasını da eleştiren Trump, "Bu adam başkan olursa, ülkemizin sahibi Çin olur. Çin'in ne yaptığını asla unutmayacağız. ABD'de virüs nedeniyle yaşamını yitiren 175 binden fazla insanı asla unutamayız ki bu sayı her geçen gün artıyor" ifadelerini kullandı.