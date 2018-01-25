Trump, Davos'a böyle geldi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 7 bakanının da yer aldığı bir heyetle İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 48. Dünya Ekonomik Forumu’na geldi.

ABD'nin eski Başkanı Bill Cliton'un ziyaretinden 18 yıl sonra ilk kez bir Amerikan Başkanı Davos’taki zirveye katılıyor. Trump’ı Davos ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Enerji Bakanı Rick Perry ve Ticaret Bakanı Wilbur Ross gibi isimler eşlik ediyor.

Trump’ın iki 2 günlük Davos programı oldukça yoğun geçecek. Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun da aralarında bulunduğu liderlerle ikili görüşmelerde bulunacak.

Öte yandan Dünya Ekonomik Forumu’nun kapanış konuşmasını yapacak olan Trump’ın “Önce Amerika” mesajı taşıyan bir konuşma yapması bekleniyor. Trump'ın Ekonomi danışmanı Gary Cohn, "Başkanın Davos'a gidişinin nedeninin, Amerikan ekonomisinin başarısının anlatmak olduğunu" ifade etti.

Donald Trump seçim kampanyasında bir kaç kez "küresel elitleri" kastederek “Davosçu”lara boyun eğmeyeceğini söylemişti.