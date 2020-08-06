Trump'tan Covid-19 aşısı açıklaması: 3 Kasım civarında hazır olabilir

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşının 3 Kasım ABD seçimlerinde hazır olabileceğini açıkladı.

Newsradio WTAM radyosunda gerçekleşen programa katılan Trump, Koronavirüs aşısına ilişkin soruları yanıtladı.

Trump, Geraldo Rivera'nın kendisine yöneltilen Koronavirüs aşısının ne zaman hazır olacağı sorusuna "Yakında, çok yakında, bu yıl bitmeden, hatta belki de daha yakın" diye cevap verdi.

Radyocunun, "Peki 3 Kasım'dan önce mi?" diyerek seçimleri işaret eden sorusunaysa Trump "Aslında daha önce bile olabilir ama evet tam olarak o tarihte hazır olacak" yanıtını verdi.

ABD, 4 milyon 976 bin 177 Covid-19 vakası ve 161 bin 679 can kaybı ile salgından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.