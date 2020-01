Trump damadını başdanışmanlarından biri yaptı

ABD'nin yeni başkanı seçilen Donald Trump yine tartışmalara yol açacak bir karara imza attı ve damadı Jared Kushner'ı baş danışmanlarından biri yaptı.

Trump'a yakın olduğu bilinen Kusher, başkanlık kampanyasında önemli bir rol oynamıştı. Ancak Kusher'ın kayınpederi gibi bir iş adamı olması ve ABD'de akrabalara iltiması engelleyen yasaların varlığı bu atamayı tartışmalı bir hale getiriyor.

Trump'ın sözcüsü Kellyanne Conway, hem iç politika hem de dış politikada söz sahibi olması beklenen Kusher'ın danışman olarak atanacağı söylentilerini, 'günün en güzel haberlerinden biri' diyerek doğruladı.

ABD'deki yasalar hükümet görevlerinde çalışanların yaptıkları işten kar etmesini engelliyor.

Trump'ın kızı Ivanka Trump ile evli olan Kusher'ın avukatı, atamanın gerçekleşmesi takdirinde müvekkilinin, ailesinin emlak işlerinden ayrılacağını ve bazı yatırımlarından kendini feragat edeceğini söyledi.

20 Ocak'ta yemin ettikten sonra ABD'nin yeni başkanı olacak Trump'ın ekibi, akrabalara ve aile üyelerine hükümet görevi verilmesini engelleyen yasanın Beyaz Saray pozisyonları için geçerli olmadığını iddia ediyor.

Kushner'ın avukatı olan WilmerHale hukuk şirketinden Jamie Gorelick, federal etik komitesi ve Hükümet Etik Ofisi ile beraber hareket ettiklerini duyurdu.

Kushner, önemli kabine mülakatları ve yabancı liderlerle toplantılara katılmıştı.

New York'un meşhur yapılarından ve Trump Tower'a yakın olan '666 Fifth Avenue' binasının sahibi olan Kushner, daha 25 yaşındayken New York Observer gazetesini satın almıştı.

İltimas ile ilgili kanun Başkan Lyndon Johnson tarafından 1967 yılında, suikasta uğrayan eski başkan John F. Kennedy'nin kardeşi Robert'ı baş savcı atamasının üzerine bu gibi durumlarına önüne geçmek için yapılmıştı.