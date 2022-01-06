Trump, Covid-19 kısıtlamalarına karşı konuştu: 'Amerika'yı Yeniden Büyük Yap' ulusu ayaklanmalı

"Biden yönetimi okulları kapatma ve hatta çocuklar için aşıyı zorunlu kılma konusunda yine konuşmaya başladı. Bu bir rezalet. Amerika'yı Yeniden Büyük Yap (MAGA) ulusu ayaklanmalı ve ve federal hükümetin bu korkunç müdahalesine karşı çıkmalı."