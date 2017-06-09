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Dünya

Trump: Comey bilgi sızdırıyor

Comey, "Trump'ın kendisiyle yaptığımız özel görüşme hakkında yalan söylemesinden endişe ettim" demişti

09 Haziran 2017 17:18

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Senatosu'na ifade veren eski FBI Direktörü James Comey’i bilgi sızdırmakla suçladı.

Kişisel Twitter hesabından Comey’le ilgili bir açıklamada bulunan Trump, "Birçok yanlış ifade ve yalanlara rağmen tam bir savunma… ve WOW! Comey bilgi sızdıran biri!" ifadesini kullandı.

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'ne verdiği ifadede, 9 Mayıs'ta görevinden kovulduğu sırada Trump'ın kişisel bir soruşturma altında olmadığını söyleyen Comey, ABD Başkanı ile 6 Ocak'ta yaptıkları görüşmenin içeriğini neden kamuoyuyla paylaştığını da anlattı. Eski FBI Direktörü, "Trump'ın kendisiyle yaptığımız özel görüşme hakkında yalan söylemesinden endişe ettim" demişti.

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