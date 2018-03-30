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Dünya

Trump: Çok yakında Suriye'den çıkacağız, icabına diğerleri baksın

Pentagon verilerine göre, Suriye'de 2 bine yakın ABD askeri bulunuyor

30 Mart 2018 00:58

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin ‘çok yakında’ Suriye’den ayrılacağını belirterek, “Bırakalım diğerleri icabına baksın” ifadelerini kullandı.

Ohio'da kalabalığa seslenen ABD Başkanı, “IŞİD’e gününü gösteriyoruz. Yakın zamanda Suriye’den çıkacağız, çok yakın zamanda. Bırakalım artık diğerleri icabına baksın. Çok yakında, çok çok yakında çıkacağız” dedi.  IŞİD’in kontrol altına aldığı topraklara ‘halifelik’ demesine de referans veren Trump, “Halifeliğin yüzde 100’ünü alacağız. Hepsini geri çabuk çabuk alıyoruz” diye konuştu. 

Dışişleri Bakanlığı: Haberimiz yok

Günlük basın toplantısında, ABD Başkanı'nın 'çekilme' açıklamasına dair bir soru üzerine konuya dair haberi olmadığını söyleyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert,  "Suriye'den çekilme politikasından haberdar değiliz" dedi. Nauert, “Açıklamayı görmedim şu an yorum yapamam” ifadelerini kullandı.

Trump, ABD'nin Ortadoğu'da 7 trilyon dolar harcadığını belirtti. ABD'nin Suriye topraklarında 2000'e yakın askerinin bulunduğu biliniyor.

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