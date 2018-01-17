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Dünya

Trump, CNN muhabirini ofisinden kovdu!

CNN muhabiri Jim Acosta'nın sorusuna sinirlenen Trump, Acosta'yı kameralar karşısında “Dışarı” diyerek kovdu

17 Ocak 2018 20:01

ABD Başkanı Donald Trump Oval Ofis’teki bir basın toplantısı sırasında, CNN muhabiri Jim Acosta’yı toplantıdan kovdu.

Donald Trump, resmi ziyaret kapsamında Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. İkili görüşmelerin ardından liderler, Oval Ofis’te basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

Bu sırada CNN muhabiri Jim Acosta Trump’a, göçmenlerle ilgili olarak, “Daha çok Norveç vatandaşı ABD’ye gelsin” sözlerinin doğru olup olmadığını sordu. Trump da bu soruya, “Ben onların her yerden gelmesini istiyorum, her yerden” diyerek karşılık verdi. Acosta, yeni bir soru sormak için atıldığı sırada Trump araya girdi ve parmağıyla Acosta’yı göstererek “Dışarı!” dedi.

Bu sırada, Beyaz Saray’da basın mensuplarıyla ilgilenen bir görevlinin yükselen tansiyonu farkederek, “Teşekkürler Jim, artık bitir” dediği duyuldu.

Olayın ardından Twitter hesabında konuyla ilgili açıklama yapan Jim Acosta, “Suratıma karşı bağırıp sorumu boğmaya çalıştılar. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim” ifadelerini kullandı.

Trump yönetimi, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, durumun yanlış anlaşıldığını ifade etti.Trump’ın kendisine soru sormaya çalışan bir gazeteciyi kameralar karşısında soğukkanlı bir şekilde kovması ise tepki çekti.

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