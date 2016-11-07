Trump, Clinton'ı 'temize' çıkaran FBI'ı "yolsuzluk"la suçladı!

Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), ABD başkan adayı Hillary Clinton'a ait e-postalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını açıklamasının ardından, Cumhuriyetçi aday Donald Trump tepki gösterdi. Trump, bir kez daha rakibi Clinton'ı bu suçlamalarla ilgili temize çıkaran FBI'ı "yolsuzlukla" suçladı.

FBI Direktörü James Comey, başkanlık seçimine iki gün kala ABD'deki kongre üyelerine gönderdiği mektupta e-postaları incelemeyi bitirdiklerini ve FBI'ın pozisyonunu değiştirmesini gerektiren herhangi bir şeye rastlamadıklarını duyurmuştu.

Cumhuriyetçi aday Donald Trump, bir kez daha rakibi Hillary Clinton'ı bu suçlamalarla ilgili temize çıkaran FBI'ı "yolsuzlukla" suçladı.

Michigan eyaletinin Detroit şehrindeki bir mitingde konuşan Trump, "FBI'ın 650 bine yakın olduğu söylenen postaları bu kadar kısa sürede incelemesinin imkansız olduğunu" belirtti.

"Sandıklarda adaleti getirmek Amerikan halkına bağlı"

"Clinton şu anda hileli bir sistem tarafından korunuyor. Bunu çok uzun zamandır söylüyorum" diyen Trump, şöyle devam etti:

"Hillary Clinton suçlu. Bunu kendisi de biliyor, FBI da. Halk bunun farkında ve artık, 8 Kasım'da sandıklarda adaleti getirmek Amerikan halkına bağlı."

Dışişleri bakanlığı döneminde e-postalarını kişisel hesabından gönderen Hillary Clinton hakkında soruşturma açılmış, Comey Temmuz ayında Clinton'ın bu davranışının tedbirsizlik olduğunu fakat suç teşkil etmediğini açıklamıştı.

Hillary Clinton soruşturması yeniden açıldı

Comey ise, mektubunda "FBI'ın araştırmacı ekibi gece gündüz çalışarak, çok sayıda e-postayı inceledi. Bu süreçte Clinton'ın dışişleri bakanı olduğu dönemde yaptığı tüm yazışmaları inceledik" ifadelerini kullandı.

Donald Trump, FBI'ın açıklamasının ardından Pazar günü Minnesota'da yaptığı konuşmasında da "Clinton bu çarpık düzen tarafından korunuyor. Onun başkan adayı olmasına bile izin verilmemeliydi" demişti.

Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'a ait bazı e-postaların bir başka soruşturma kapsamında kendisine ait olmayan bir bilgisayarda bulunması üzerine 28 Ekim'de, FBI yeni bir inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

E-postalar, Clinton'ın baş yardımcısı Huma Abedin'in boşandığı eşi, eski Temsilciler Meclisi Üyesi Anthony Weiner'a yönelik ayrı bir soruşturma sırasında ortaya çıkmıştı.

Huma Abedin ve Anthony Weiner'a ait elektronik cihazlar, FBI tarafından, Anthony Weiner'ın North Carolina'da 15 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel içerikli e-postalar gönderdiği iddiası üzerine açılan soruşturma sırasında ele geçirilmişti.

Comey'in 28 Ekim'de Kongre üyelerine bir mektup göndererek Clinton'ın e-postalarını incelemeye aldıklarını duyurması üzerine Demokratlar, bunun 'seçimi etkileyebileceği' gerekçesiyle tepki göstermişti.