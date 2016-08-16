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Dünya
Deutsche Welle

Trump: Clinton Amerika'nın Merkel'i olmak istiyor

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, mülteci krizine işaret ederek rakibi Hillary Clinton'ın Merkel gibi olmak istediğini söyledi.

16 Ağustos 2016 12:41


Demokrat rakibi Hillary Clinton'a popülist söylemlerle yüklenen Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump bu kez de mülteci krizini gündeme getirdi.

Ohio eyaletindeki Youngstown'da dış politikaya ilişkin bir konuşma yapan Trump, "Hillary Clinton Amerika'nın Angela Merkel'i olmak istiyor. Kitlesel göçün Almanya ve Almanya'nın insanları için nasıl bir felaket olduğunu biliyorsunuz" dedi.

"Suç oranlarının yeni bir aşamaya ulaştığını ve bunu hiç kimsenin görmek istemediğini" söyleyen Trump, "Suriyeli mültecilerin yükünü üstüne almadan da ABD'nin yeterince sorunu olduğunu" savundu.

Demokratların seçim kampanyalarına katılan ABD Başkanı Barack Obama da Massachusetts eyaletindeki tatil adası Martha's Vinyard'da yaptığı konuşmada, Demokratları dikkatli olmaları yönünde uyardı. Obama, "Eğer seçimin ertesi gününe kadar korku duymazsak büyük bir hata yapmış oluruz" dedi. Obama, eğer çaba gösterilmezse Hillary Clinton'ın seçimi kaybedebileceğini ifade etti.

Seçim kampanyasında Obama'yı da zaman zaman hedef alan Trump, Obama'yı IŞİD'i kurmakla suçlamıştı. Trump, son günlerde oğlu Irak'ta asker olarak ölen Müslüman bir babaya verdiği yanıt nedeniyle eleştirilerin odağında. Demokratların seçim kampanyasına katılan aileye Trump, "Siz hiçbir şeyi, hiç kimseyi feda etmediniz" demişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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