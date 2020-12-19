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Dünya

Trump, Çinli firmaları ABD borsalarından çıkarabilme fırsatı veren "Yabancı Şirketler Sorumluluk Yasası'nı" imzaladı

19 Aralık 2020 07:20

ABD Başkanı Donald Trump, Çinli şirketleri, denetim standartlarına uymamaları halinde ABD borsalarından çıkarabilecek yasa tasarısını imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın, "Yabancı Şirketler Sorumluluk Yasası'nı" imzaladığı belirtildi. 

Söz konusu yasa, yabancı şirketlerin, ABD Kamu Muhasebesi Gözetim Kurumu'nun denetimlerine art arda 3 yıl uymamaları halinde Amerikan borsalarında listelenmesini engelliyor.

Çinli şirketleri hedef aldığı belirtilen yasanın, Alibaba, Baidu, Pinduoduo ve PetroChina gibi firmaları etkileyebileceği kaydediliyor.

Ayrıca yasa, kamu şirketlerinin yabancı bir hükümetin kontrolünde olup olmadıklarını açıklamalarını gerektiriyor.

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