Trump, Çin'e 50 milyar dolarlık gümrük vergisi kararını onayladı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’den ithal edilen teknolojik ürünlere 50 milyar dolarlık gümrük vergisi uygulanması kararını onayladı. Ayrıca ABD Başkanı Trump, Çin'in yaptırımlara karşılık vermesi durumunda ek vergiler koyacağı tehdidinde bulundu. Vergilerin toplanmasına 6 Temmuz'dan itibaren başlanacak.

Pekin Yönetimi, Trump'ın kendilerine savaş açtığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından harekete geçen Çin, ABD'ye aynı oranda gümrük vergisiyle karşılık vereceğini açıkladı.

CNN İnternational, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında savaşın başladığını bildiriyor.

1100 ürünü kapsıyor

Trump'ın ilan ettiği yeni vergi, 50 milyor dolar ticaret hacmi olan Çin mallarını kapsıyor.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın resmi açıklamasında ivedilikle Washington yönetiminin adımına karşılık verileceği belirtildi.

Yaklaşık 1100 ihracat ürünü arasında uzay endüstrisi, robotlar, imalat ve otomotiv öne çıkıyor.