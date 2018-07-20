Trump: Çin ithalat ürünlerinin tamamına vergi koyabiliriz

CNBC'de katıldığı bir programda çeşitli açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump 'ticaret savaşı' tartışmalarını kızdıracak açıklamalarda bulundu. Trump, 505 milyar dolarlık Çin ithalat ürünlerinin tamamına gümrük vergisi uygulanabileceğini belirtti.

Trump, ekonomide iyi işler çıkarttıklarını ve ticarette avantajı ellerine aldıklarını söylediği açıklamasında, “Bunu siyaset için değil, ülkemiz için yapıyorum. Çin tarafından uzun zamandır kazıklanıyoruz" dedi. Trump, ihtiyaç oluşması halinde Çin ithalatının tamamına vergi koymaya hazır olduğunu dile getirdi.

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Census Bureau verilerine göre 2017 yılında Çin'den ABD'ye 505.5 milyar dolarlık ürün ithal edilmiş. İhracat ise 129.9 milyar dolarla sınırlı kalmış.

ABD, açtığı ticaret savaşında bugüne kadar 34 milyar dolarlık Çin ürününe yönelik gümrük vergisi uygulamaya başladı. Çin ise aynı şekilde getirdiği gümrük vergileri ve yeni pazar anlaşmaları ile karşılık verdi.