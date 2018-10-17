Trump: Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili Türkiye'den ses ve görüntü kayıtlarını istedik

ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul Başkonsolosluğu’na gittikten sonra kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Trump açıklamasında "Kaşıkçı olayını geçiştirmek niyetinde değilim. Eğer varsa, Türkiye'den ses ve görüntü kayıtlarını istedik" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı "Kaşıkçı meselesi yüzünden Suudi Arabistan'dan uzaklaşmak istemiyoruz" dedi.

Pompeo'nun açıklaması

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bir diğer isim de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo oldu. Pompeo, ABD'nin konuyu 'ciddiyetle' ele aldığını söyledi.

Pompeo, Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair ses kayıtları olduğu iddialarıyla ilgili olarak bu ses kayıtlarını dinleyip dinlemediği yönünde gelen bir soruya, "Bunun hakkında söyleyecek bir şeyim yok" şeklinde yanıt verdi.

ABD Dışişleri Bakanı, "Bir ülke kanunsuz bir iş yapıyorsa, bu kabul edilemez. Böyle bir eylemi kimse savunmayacak. Ne olduğunu basitçe açıklamalılar" ifadelerini kullandı.