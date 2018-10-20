Trump, Cemal Kaşıkçı için tarih verdi

ABD Başkanı Donald Trump, "Kaşıkçı olayıyla ilgili pazartesi gününe kadar çok şey öğrenebiliriz. Suudi Arabistan'a yaptırım uygulamayı gözden geçirebiliriz" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili ABD'nin vereceği kararlara ABD Kongresi'nin de dahil olacağını söyledi.

Trump daha önce yaptığı açıklamada da "Kaşıkçı kesinlikle ölmüşe benziyor, bunun sonuçları ağır olacak" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da konuya ilişkin Cemal Kaşıkçı'nın ölümünde Suudi Arabistan suçlu ise ABD'nin tepkisinin kapsamlı olacağını söyledi.