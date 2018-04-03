Trump "Çekiliyoruz" demişti; ABD öncülüğündeki koalisyon Münbiç'e yeni üs kurdu

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, Suriye'deki Menbiç ilçesine yeni bir üs kurduğu iddia edildi. Üssün ilçede bulunan koalisyona ait 3'üncü üs olduğu belirtildi.

ABD öncülüğündeki IŞİD ile uluslararası mücadele koalisyonunun ilçenin kuzeyinde yeni bir üs daha kurduğu öne sürüldü.

Suriye'deki Kürt internet sitelerinde yer alan haber ve görüntülerde, kurulan üssün çevresinde çok sayıda koalisyona ait zırhlı araç bulunuyor.

Yeni kurulduğu ileri sürülen üssün üzerinde ABD bayrağı dalgalanırken, üssün Menbiç'te kurulan 3'üncü üs olduğu belirtildi.

Habere göre, üssün Türkiye'nin Menbiç'e yönelik olası operasyon girişimlerine yönelik kurulduğu ileri sürüldü.