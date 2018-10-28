Trump: Bunu yapanlar idam edilmeli

ABD Başkanı Donald Trump, Pittsburgh kentinde sinagoga yapılan saldırıların sorumlularının "en büyük bedeli" ödemesi gerektiğini, yani idam cezasına çarptırılmaları gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Trump dün, ABD'nin başkanlık makam uçağı olan 'Air Force One'a binmeden önce basın mensuplarına konuştu. Sinagoga yapılan saldırıyı belirterek "Bunu yapanlar idam edilmeli" diyen Trump, ardından ABD'nin yasama organlarına seslendi ''bence yasaları sertleştirmeliler ve masum insanlara buna benzer birşey yapan herkese idam cezası verilmeli''.

Trump idam karşıtı bir politika izleyen Demokrat Parti'yi ima ederek "Uzun süredir böyle hissediyorum, böyle bir şuç işleyenler en büyük cezayı çekmeliler. Bazı insanlar bana katılmıyor, neden anlayamıyorum" dedi.

Trump, günün ilerleye saatlerinde sinagogda ölenler için bütün devlet binalarının bayrakları yarıya indirmesini emretti.

ABD'de şu an 30 eyalette idam cezası verilebiliyor, 20 eyalet ve başkentte ise idam yasal değil.

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Pittsburgh şehrinde bulunan bir sinagoga yönelik silahlı saldırıda 11 kişi hayatın kaybetmişti.