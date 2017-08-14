Trump bu kez isim verdi: Nefret grupları Amerikan değerlerinin aksini savunmaktadır

ABD Başkanı Donald Trump, tatilini planlanandan önce tamamlayarak Washington'a döndü. Trump'ın ilk açıklaması Virginia Charlottesville'de yaşanan ırkçı olaylarla ilgili oldu. Trump, "KKK (Ku Klux Klan), Nazi taraftarları, beyazların üstün olduğunu düşünenler ve diğer nefret grupları Amerikan değerlerinin aksini savunmaktadır" dedi.

​Trump, konuşmasında ırkçılığı "şeytan" kelimesiyle tarif ederek, "KKK, Nazi taraftarları, beyazların üstün olduğunu düşünenler ve diğer nefret grupları Amerikan değerlerinin aksini savunmaktadır" ifadesini kullandı. Trump ırkçı grupları tarif ederken, 'suçlu ve haydutlar' ifadesini kullandı. Daha önceki açıklamalarında da ırkçılığı kınadığını söyleyen Trump, "En sert şekilde nefreti, bağnazlığı ve şiddeti kınıyorum ve bunlara ABD'de yer yoktur" diye konuştu.

Gruplar arasındaki çatışmalar sırasında ırkçılık karşıtı grubun üzerine araba sürülmesi sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiğine, onlarca kişinin yaralandığına dikkati çeken Trump, "üzüntü içerisindeyiz" ifadesini kullandı.

Trump, gösteriler sırasında arabayla kalabalığın içine saldıran kişiye cevabı adaletin vereceğini, Adalet Bakanlığı ve FBI'ın olayı takip ettiğini söyledi.

Açıklama Trump’a yöneltilen ırkçılık eleştirilerinin ardından geldi

ABD Başkanı Donald Trump olaylara ilişkin olarak ilk açıklamasında “pek çok tarafın sergilediği nefret, bağnazlık ve şiddeti kınadığını” ifade etmiş, Trump’ın açık bir şekilde ırkçılıktan bahsetmemesi ise Cumhuriyetçilerin de aralarında bulunduğu pek çok kesim tarafından eleştirilmişti.

Cumhuriyetçi Senatör Cory Gardner, olayların sorumlusunun adını koymak gerektiğini söyledi ve "Bunlar beyazların üstünlüğünü savunanlardır ve bu yerli terörizmdir" dedi.

Utah Senatörü Orrin Hatch de “Şeytana ismiyle hitap etmeliyiz. Benim ağabeyim 2. Dünya Savaşı’nda, ‘vatanında Nazi fikirleri yayılsın diye’ ölmedi” sözleriyle Trump’ın tavrını eleştirdi. Eski Başkan Barack Obama da Twitter üzerinden Güney Afrika lideri Nelson Mandela’nın “Sevmek, nefret etmekten kolay” sözlerini paylaştı. Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden da “Burada tek taraf var” sözleriyle ırkçıların kınanması gerektiğini savundu.

Şiddet olayları nasıl başladı?

Olaylar Cuma akşamı, ırkçı grupların, Amerikan İç Savaşı dönemindeki ayrılıkçı Konfederasyoncuların komutanı general Robert E. Lee'nin heykelinin kaldırılması planına karşı bir gösteri düzenlemesiyle başladı.

Bu ilk gösteri, Virginia Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirildi ve göstericiler ellerinde meşaleler taşıdı.

Aynı akşam bir karşı gösteri organize edildi. İki grup arasında gerilim yaşandı.

Beyazların üstünlüğünü savunan gruplar Cumartesi günü ise, 'Sağı Birleştirin' adı altında kentte bir gösteri düzenledi ve onlara karşı çıkan gruplar da sokaklara çıktı.

Bu gösterilerde gruplar arasında çatışmalar yaşandı, polis olaylara biber gazıyla müdahale etti.

Bazı kişiler ırkçıların yürüyüşüne silahlı olarak katıldı.

Irkçılık karşıtı göstericilerin içine hızla dalan bir araç bir kişinin ölümüne, 19 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Olaylar sonrası eyalette olağanüstü hal ilan edildi.