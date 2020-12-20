Trump, Britanya'da Koronavirüs kısıtlamalarının artmasına tepki gösterdi: Çözüm, sorunun kendisinden kötü olamaz

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ABD Başkanı Donald Trump, Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın ülkede artan vakalar ve Koronavirüs'ün daha hızlı yayılan bir mutasyonunun tespit edilmesinin ardından aldığı sıkı kısıtlamalar kararına tepki gösterdi. Trump "Çözüm, sorunun kendisinden daha kötü olamaz" dedi.

Britanya Başbakanı Boris Johnson dün Londra ve çevresindeki bölgelerde Noel boyunca en sıkı kısıtlamaların uygulanacağını duyurdu. Johnson, Noel tatilinde bir araya gelmelerin yasak olacağını söyledi ve herkesin evde kalmasını istedi.

TIKLAYIN - Britanya Başbakanı Johnson, Noel öncesi Koronavirüs önlemlerinin sıkılaştırıldığını duyurdu

Britanya'da alınan karara ABD Başkanı Donald Trump tepki gösterdi. BBC'nin konuya dair bir haberini retweet eden Trump üzerine " Karantina kısıtlamaları istemiyoruz. Çözüm, sorunun kendisinden daha kötü olamaz"

Başka bir tweet yazan Trump, "Bütün DÜNYA, Çin virüsü tarafından çok yara aldı ama eğer yalan medyayı ve büyük teknoloji şirketlerini dinlerseniz en kötü durumda olanın biz olduğumuzu düşünürsünüz. Hayır, biz aşı geliştiren tek ülkeyiz ve takvimden yıllarce ilerideyiz!" ifadelerini kullandı.