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Dünya

Trump: Brexit planı ABD-İngiltere ticaret anlaşmasına zarar verebilir

Birleşik Krallık milletvekilleri, 11 Aralık'ta söz konusu anlaşmayı mecliste oylayacaklar

27 Kasım 2018 14:06

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği'nden ayrılma anlaşmasının ABD ile İngiltere arasında planlanan serbest ticaret anlaşmasına zarar vereceğini söyledi.

Trump gazetecilere  verdiği röportajda, ayrılma anlaşmasının AB için mükemmel bir anlaşma gibi göründüğünü ancak bunun ayrıca Birleşik Krallık’ın ABD ile ticaret yapamayabileceği anlamına geldiğini söyledi.

Birleşik Krallık, anlaşmanın "çok açık" olduğu konusunda ısrar ederek, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerle ticaret anlaşmaları imzalanabileceği açıklamasında bulunurken, Başbakan Theresa May de, Galler ve Kuzey'e yaptığı ziyaretlerde anlaşmanın Birleşik Krallık’ın her köşesine ulaştığının ifade edileceğini söyledi.

Trump'ın yorumlarına yanıt veren Downing Street sözcüsü, Pazar günü gerçekleşen Brexit çekilme anlaşmasının Birleşik Krallık’ın ABD dahil olmak üzere diğer ülkelerle ikili anlaşmalar imzalamasına izin vereceğini söyledi. 

Birleşik Krallık milletvekilleri, 11 Aralık'ta söz konusu anlaşmayı mecliste oylayacaklar.

(DHA)

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