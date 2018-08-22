Trump 'bok çukuru' demişti; First Lady Trump, Afrika ülkelerine gidiyor

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Son dönemde boşanmak istediği ancak Donald Trump tarafından tehdit edildiği iddialarıyla gündeme gelen ABD First Lady’si Melania Trump, Donald Trump’ın ‘bok çukuru’ olarak nitelediği Afrika ülkelerine ekim ayında tek başına bir gezi düzenlemeyi planlıyor.

Melania Trump, Rockville Maryland’de siber zorbalığa karşı konuştuğu bir toplantının ardından gezi planını açıkladı ancak gezinin hangi ülkeleri kapsayacağı ve hangi tarihlerde gerçekleşeceğine dair bilgi verilmedi. Associated Press’e konuşan First Lady, konuya ilişkin “Bu benim ilk Afrika gezim olacak ve kıtadaki çocukların karşılaştığı sorunlar konusunda kendimi eğitmek için heyecanlıyım” ifadesini kullandı.

Melania Trump’ın sözcüsü Stephanie Grisham de, First Lady’nin Afrika ülkelerinde insani yardım çabalarına ve kalkınma programlarına dikkat çekmeyi dört gözle beklediğini söyledi.

Trump ‘bok çukuru’ demişti

ABD Başkanı Donald Trump'ın ocak ayında Oval Ofis'te mülteciler konulu bir görüşmede sinirlenerek "bu bok çukuru ülkelerden niye bu insanları kabul ediyoruz?" cümlesini sarf ettiği öne sürülmüştü. Trump’ın ayrıca 'Norveç gibi ülkelerden göçmen alınması gerektiğini' savunduğu dile getirilmişti. Trump'ın bu cümleyi Afrika ülkeleri, El Salvador ve Haiti'yi kast ederek kullandığı da iddia edilmişti.

Trump sözlerinin medyaya yansımasının ardından Twitter’dan paylaştığı mesajda "Toplantıda kullandığım dil sertti, ama kullandığım dil bu değildi. Asıl gerçekten sert olan yapılan tuhaf teklifti" ifadelerini kullanmıştı.