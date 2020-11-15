Trump: Biz KAZANACAĞIZ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Biz kazanacağız. Yüzbinlerce kişi DC'de (Washington) desteklerini gösteriyor" dedi.

Trump, Twitter hesabı üzerinden destekçileri tarafından ülkenin başkenti Washington DC'de başkanlık seçim sonuçlarına karşı düzenlenen yürüyüşe dair açıklamada bulundu.

"Biz KAZANACAĞIZ" diyen Trump, "Yüz binlerce kişi DC'de (Washington) desteklerini gösteriyor. Onlar, 'hileli' ve 'yozlaşmış' bir seçimi desteklemeyecekler" ifadelerini kullandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Başkan adayı Joe Biden'ın kazandığı seçimlerde hile olduğunu öne süren Trump, seçimi kazandığını iddia ediyor.

Bugün Trump'ı destekleyen binlerce kişi, ABD'nin birçok kentinde sokaklara çıkarak Trump'a destek gösterisinde bulundu.

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