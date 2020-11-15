T24 LogoT24 Logo
Dünya

Trump: Biz KAZANACAĞIZ

"Yüz binlerce kişi DC'de desteklerini gösteriyor. Onlar, 'hileli' ve 'yozlaşmış' bir seçimi desteklemeyecekler"

15 Kasım 2020 00:16

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Biz kazanacağız. Yüzbinlerce kişi DC'de (Washington) desteklerini gösteriyor" dedi.

Trump, Twitter hesabı üzerinden destekçileri tarafından ülkenin başkenti Washington DC'de başkanlık seçim sonuçlarına karşı düzenlenen yürüyüşe dair açıklamada bulundu.

"Biz KAZANACAĞIZ" diyen Trump, "Yüz binlerce kişi DC'de (Washington) desteklerini gösteriyor. Onlar, 'hileli' ve 'yozlaşmış' bir seçimi desteklemeyecekler" ifadelerini kullandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Başkan adayı Joe Biden'ın kazandığı seçimlerde hile olduğunu öne süren Trump, seçimi kazandığını iddia ediyor.

Bugün Trump'ı destekleyen binlerce kişi, ABD'nin birçok kentinde sokaklara çıkarak Trump'a destek gösterisinde bulundu.

TIKLAYIN - ABD'de binlerce Trump destekçisi sokaklara döküldü 

ETİKETLER

Donald TrumpTrumpABD BaşkanıBaşkanlık seçimi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24